Dorfet in Winterthur – Wülflinger feiern ihre Industriegeschichte Am Wochenende feiert Wülflingen sein Dorffest. Eine Ausstellung im Kirchgemeindehaus blickt zurück auf die Spinnereigeschichte. Nadine Baumgartner

Die Dorfet in Wülflingen vom 26. bis 27. August 2023 bietet Kultur und Spiel gleichermassen. Foto: Enzo Lopardo

An der diesjährigen Wülflinger Dorfet zeigt das Dorfmuseum in der Ausstellung «Z’ Wülflinge spinned’s» Zeitzeugnisse der Industrialisierung in Wülflingen. Daneben finden das traditionelle Harassenstapeln und das Eisshotgläserwerfen statt, vergnügen kann man sich an der Chilbi und in den Festwirtschaften.

36 Vereine und Organisationen sind mit einem Stand präsent. «Eine schmerzliche Lücke wird das fehlende Meersäuli-Spiel von Robert Schönenberger hinterlassen. Vor allem die Kinder werden es vermissen», sagt Christian Brunner, der OK-Präsident. Er meint damit das Spiel, bei dem ein Meerschweinchen in der Mitte einer Plattform sitzt, umringt von acht kleinen Holzriegelhäusern. Es gewinnt, wer seinen Franken auf das richtige Haus gesetzt hat, in das sich das Tier zurückzieht, sobald das Gitter weg ist, ein Spiel für kleine Kinder. Städtische Auflagen und Tierschutzmassnahmen würden dieses Spiel nun verunmöglichen, beklagt Christian Brunner. Dafür ist das Landwirtschaftliche Zentrum Strickhof nach drei Jahren wieder vertreten. In den zwei Corona-Ausfalljahren gab es einen Führungswechsel beim Strickhof, weshalb ein weiteres Jahr Pause eingelegt werden musste.

Erste Spinnereimaschine Europas stand in der Hard

Die alljährliche Ausstellung des Dorfmuseums widmet sich der Industriegeschichte von Wülflingen. Diese ist umfangreich. 1802 wurde in der Hard die erste mechanische Baumwollspinnerei auf europäischem Boden errichtet. Die Fabrik in der Hard wurde 100 Jahre lang betrieben und war zum Schluss im Besitz der Gebrüder Honegger junior.

Die Ausstellung findet während der Dorfet im Saal des reformierten Kirchgemeindehauses (1. Stock) Wülflingen statt. Der Eintritt ist frei.

Mehr zu Dorfeten in Winterthur Dorfete in Winterthur Töss und Oberi feiern Chilbi: Die Bilder

«Dialogplatz» – der Podcast aus Winterthur: Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Dialogplatz».

Fehler gefunden?Jetzt melden.