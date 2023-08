Dorffest Winterthur-Seen – Eine Seemer Dorfet wie immer – dank neuen Kräften Das letzte Dorffest in Winterthur findet am kommenden Wochenende statt. Fast hätte der Seemer Dorfet das Ende gedroht. Nadine Baumgartner

Am ersten Septemberwochenende werden die Hinterdorf-, die Schwerzenbach- und die Seenerstrasse eine Festmeile. Foto: Marc Dahinden

Acht Vorstandsmitglieder leiten 2023 den Verein Seemer Dorfet. Für fünf von ihnen ist die Seemer Dorfet vom 1. bis zum 3. September die erste, auch für den Präsidenten. Alte Hasen sind noch drei dabei. Nur knapp war der Verein im Frühsommer der Auflösung entgangen. Fünf neue Mitglieder stiessen zum Vorstand und retteten die Seemer Dorfet. Zuvor hatten die verbleibenden Mitglieder ein Ultimatum gesetzt. Ohne neue Kräfte werde der Verein aufgelöst und werde die Dorfet nicht mehr stattfinden können.

Daniel Konrad ist ein solch neues Vorstandsmitglied und sagt: «Ich konnte viele interessante Leute in Seen kennen lernen durch meine neue Aufgabe.» Er hat zusammen mit seiner Partnerin das Ressort Marketing übernommen und direkt ein neues Logo und eine neue Website umgesetzt. Der ganze visuelle Auftritt wurde aufgefrischt.

Was gleich bleibt: Am ersten Septemberwochenende verwandelt die Seemer Dorfet die Hinterdorf-, die Schwerzenbach- und die Seenerstrasse in eine Festmeile. 23 Vereine präsentieren sich an der Seemer Dorfet. Zudem kommen 26 Marktfahrer und 12 Schausteller von extern. Das Highlight an der Dorfet ist der Trial-Parcours, auf dem die bekannten Freestyle-Biker Raphael Dähler und Nico Altherr ihre Kunststücke zum Besten geben.

