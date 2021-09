Open House Day im Museum Neftenbach – Dorfmuseum erfindet sich neu Am Sonntag stellt das Museum Neftenbach an einem Open House Day das neue Konzept vor. Mit futuristischen Zeitkapseln soll die Geschichte der Gemeinde erzählt werden. Fabienne Grimm

Wer die alten Mauern des Museums Neftenbach betritt, trifft hier bald auf modernste Ausstellungstechnologie. Foto: PD

Verstaubte Ausstellungsstücke gehören im Dorfmuseum Neftenbach bald der Vergangenheit an. Ein modernes Konzept soll ab Frühjahr 2022 auch ein überregionales Publikum in die Dorftrotte locken. Nachdem das Museum aufgrund der Pandemie für lange Zeit geschlossen war, öffnet es am Sonntag einen Tag lang seine Türen und zeigt, was sich in den nächsten Monaten alles verändern wird.

«Wir wollen uns neu erfinden», sagt Museumsleiter Markus Zimmermann. Oft sei es in Museen so, dass sich die Besucherinnen und Besucher die Ausstellungen lediglich anschauten und danach wieder nach Hause gingen. In Neftenbach soll das in Zukunft anders sein: Eine interaktive Dauerausstellung, ein Bistro und ein vielfältiges Veranstaltungsangebot sollen Begegnung und Austausch ermöglichen. «Ein Ausstellungsbesuch lässt sich mit Lesungen oder Konzerten, die wir in unserer Weintrotte planen, kombinieren.»