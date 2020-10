Vier Punkte zur Abstimmung – Dorfplatz Illnau: Abriss oder Umbau? Der Dorfplatz Illnau soll neu gestaltet werden. Ob mittels Umbau oder Neubau, darüber debattierten am Mittwoch die Vertreter zweier Vorlagen. Wir zeigen die grössten Streitpunkte auf. Nina Thöny

Was soll mit dem Landihaus (grau) und dem Haus daneben (weiss) passieren? Die eine Seite will einen Umbau, die andere einen Abriss. Foto: Johanna Bossart

Am 29. November stimmen die Bürgerinnen und Bürger von Illnau-Effretikon darüber ab, wie der Dorfplatz Illnau in Zukunft aussehen soll. Sie können zwischen zwei Varianten wählen: Eine bürgerliche Initiative fordert, die Häuser an der Usterstrasse 23 und 25 abzubrechen und stattdessen ein neues Gebäude zu bauen. Der Stadtrat verlangt mit seinem Gegenvorschlag, dass die Häuser saniert und umgebaut werden.

Am Mittwochabend diskutierten im Stadthaussaal in Effretikon je zwei Befürworter der beiden Vorlagen. Die Diskussion wurde via Livestream übertragen. Wir fassen die wichtigsten Streitpunkte zusammen.