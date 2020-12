Leipzig siegt in Extremnis

RB Leipzig hat seine Chance auf den Achtelfinal-Einzug in der Fussball-Champions-League gewahrt. Der Bundesliga-Zweite gewann am Mittwoch beim türkischen Meister Basaksehir in Istanbul mit 4:3 (2:1).

Am letzten Spieltag in der Gruppe H am kommenden Dienstag gegen Manchester United haben es die Sachsen damit noch selbst in der Hand, den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen. Yussuf Poulsen (26.), der einen Schuss von Marcel Sabitzer abfälschte, Nordi Mukiele (43.), Dani Olmo (66.) und Alexander Sörloth in der Nachspielzeit trafen für die Leipziger. Irfan Can Kahveci (45.+3, 72., 85.) gelang ein Dreierpack für die Türken. (dpa)