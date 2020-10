FCW dürfte sich mit FCZ einig werden – Doumbias Abgang wird definitiv Der Transfer des FCW-Parade-«Sechser» zum FC Zürich zeichnet sich immer mehr ab. Für Ousmane Doumbia ist er eine Chance, für Winterthur ein Verlust. Hansjörg Schifferli

Spielt wohl bald im FCZ-Trikot in der Super League: Ousmane Doumbia ist wie hier im Duell mit Lausannes Dan Ndoye (rechts) nicht mehr im FCW zu halten. Foto: Madeleine Schoder

Am Donnerstag, im Test des FCW gegen den FC Vaduz, hat Ousmane Doumbia schon nicht mehr gespielt. Er mochte sich, den offensichtlich bevorstehenden Transfer in die Super League im Kopf, nicht mehr bereitstellen. Die Chance, die sich ihm bot, beim FC Zürich doch noch in einer höchsten Liga unterzukommen, war ihm zu wichtig. Und jetzt kann er sie tatsächlich wahrnehmen: Es ist davon auszugehen, dass sich FCW und FCZ über einen Transfer einigten und das nächstens offiziell kundgetan wird. Es muss(te) ja auch speditiv passieren, denn die Transferfrist läuft am Montag ab.