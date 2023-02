Hass-Angriff an der Europaallee – Dragqueens nach Auftritt verprügelt – mitten in Zürich Die Attacke geschah in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Eine der drei Dragqueens wurde erheblich verletzt. Nun wird Kritik an der Polizei laut. Liliane Minor

Drei Dragqueens wurden an der Europaallee Opfer einer Prügelattacke. Foto: Urs Jaudas

Sie waren zu fünft auf dem Heimweg nach einer Cluberöffnung, drei Dragqueens in Auftrittskleidung sowie ein junger Mann und eine junge Frau, als die Gruppe an der Europaallee von drei jungen Männern zuerst obszön beleidigt wurde.

Als sich eine der Angepöbelten verbal wehrte, schlugen die Angreifer zu. Die Folge für die Dragqueen: ein gebrochenes Handgelenk, eine schwere Gehirnerschütterung und mehrere Platzwunden. Erst als ihre Kollegin laut um Hilfe schrie, flohen die Angreifer.

Mitte Woche machte eine Dragqueen, die ebenfalls zur Gruppe gehörte und unter dem Künstlernamen Vio La Cornuta auftritt, den Vorfall im Magazin «Mannschaft» publik. Es könne nicht sein, dass Dragqueens auf der Bühne bewundert würden, sich aber im öffentlichen Raum nicht sicher bewegen könnten, wird Vio La Cornuta zitiert.

Polizei schickte keine Patrouille

Der Vorfall beschäftigt nun auch die Zürcher Politik. Der Grund: Nach dem Überfall rief die Gruppe die Polizei an und bat um Schutz. Sie hätten Angst vor einem weiteren Aufeinandertreffen gehabt, so Vio La Cornuta gegenüber «Mannschaft». Doch die Polizei habe mitgeteilt, dafür habe man keine Kapazität; die Opfer sollten am nächsten Tag Anzeige erstatten. Die Parlamentsmitglieder Dominik Waser und Anna-Béatrice Schmatz wollen nun unter anderem wissen, wie die Polizei die Sensibilität in Bezug auf queerfeindliche Gewalt verbessern wolle.

Die Stadtpolizei hat den Vorfall gegenüber verschiedenen Medien bestätigt. Man werde ihn nun intern analysieren, sagte eine Sprecherin gegenüber der NZZ. Dragqueen Vio La Cornuta will sich trotz mulmigen Gefühlen und unschönen Erlebnissen weiterhin so anziehen, wie es ihr passt. Der NZZ sagte sie: «Wir Dragqueens wollen uns nicht verstecken, sondern unsere Vielfalt zeigen.»

