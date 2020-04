Sportgeschäfte in paradoxer Situation – Draussen machen alle Sport, drinnen müssen sie zuschauen Zwei grosse Zürcher Anbieter im Bereich Ausdauersport feierten Anfang März die Neueröffnung ihrer Geschäfte. Nun fragt man sich bei Tempo Sport und bei Powerlab, wie die Corona-Situation für sie ausgeht. Emil Bischofberger

In Horgen führt ein abgesperrter Korridor an den vollen Regalen vorbei – zur Velowerkstatt, die noch offen sein darf. Foto: Tempo Sport

Mehr Sportler gab es noch nie. Diesen Eindruck erhält, wer in diesen Tagen kurz die eigenen vier Wände verlässt, um einzukaufen oder selber frische Luft zu schnappen. Am Morgen wird gejoggt, am Mittag Velo gefahren, am Abend gerannt. Mehrere Komponenten kommen zusammen: Der Frühlingsanfang mit der Zeitumstellung weckte die Sportbegeisterung bei all jenen, die diese über den Winter vergessen hatten. Und die Monotonie des staatlich verordneten Homeoffice hatte denselben Effekt bei jenen, die zuvor nie Bewegungsdrang verspürt hatten.

Sie alle wären die perfekten Kunden für die Sportfachhändler. Und diese wären bereit: In Niederuster hat der junge Anbieter Powerlab mächtig ausgebaut und Anfang März einen neuen 750-m2-Shop eröffnet. Und Tempo Sport, die bekannteste Adresse für Ausdauersport im Raum Zürich, ist nach fast 30 Jahren in Thalwil nach Horgen umgezogen.

«Meine Güte, wie wollen wir das jemals verkaufen»

Nun sitzen die Eigentümer in ihren Ladenlokalen und versuchen, sich irgendwie durch die Corona-Krise zu kämpfen. In Horgen bei Tempo Sport kommt ab und zu ein Kunde – die Velowerkstatt darf für Reparaturen geöffnet bleiben. Ansonsten klingelt einzig das Telefon den ganzen Tag, wie Miteigentümer Marcel Kamm sagt. Nur: Bei den Bestellungen, die so eingehen, handelt es sich meist um Kleinbeträge. Das schmerzt in einer Zeit, in der sich die Kunden sonst für die Saison eindecken, sich neue Schuhe und Sportkleider kaufen oder sich gar ein neues Velo leisten.

«Du schaust in den Laden rein und denkst: ‹Meine Güte, wie wollen wir das jemals alles verkaufen.› Mit jeder Woche belastet das einen mehr. Schlaflose Nächte sind sicher ein Thema», sagt Kamm. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern antizipierte er die Corona-Krise früh, Ende Februar spielten sie Worst-Case-Szenarien durch. «Schnell kristallisierten sich zwei Varianten heraus: die Krise irgendwie durchstehen, die Rechnungen etwas später zahlen. Oder von Anfang an aufgeben, Konkurs anmelden, statt damit noch drei Monate zuzuwarten. Die Stimmung bei uns war sofort: Wir glauben an eine Zeit danach», sagt Kamm.

«Am liebsten würde man sich derzeit mit einer Wagenladung Schuhe bei einem Vitaparcours platzieren und den Leuten helfen», sagt er – und spricht damit das Hauptproblem an: Gerade im Sportbereich ist die persönliche Beratung nur schwer aufs Telefon adaptierbar.

Die Stille eines geschlossenen Sportgeschäfts: Powerlab in Niederuster eröffnete zwei Wochen vor der Corona-Krise sein neues Ladenlokal. Foto: Powerlab

Bei Powerlab denkt man da etwas optimistischer. «Wir arrangieren uns, aber es kommt gut», meldet Mitgründer Colin Ramp. «Es ist in dieser Situation unser Vorteil, dass wir erst fünf Jahre auf dem Markt sind, unsere Strukturen also noch nicht so fest sind.» Über das Wochenende, an dem die Ladenschliessung bekannt wurde, bauten Ramp und sein Geschäftspartner den neuen Onlineauftritt auf, kommunizierten diesen am ersten Lockdown-Tag.

«Klar hätten wir gerne nach dem intensiven Ladenbau gleich weitergezogen», sagt Ramp. Er ist aber über die Verschnaufpause nicht unglücklich. Zugleich spürt er in diesen Tagen, wie sehr sich seine Geschäftswelt verändert: «Viele Prozesse werden neu gedacht werden, die Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Da wollen wir einhängen.» Ramp spricht von der «Consumer experience», die noch wichtiger werde, «denn die Nullergeneration geht voll über den Preis». Entsprechend soll der nun neu aufgesetzte Onlineshop nur ein Zwischenschritt sein, da sieht er künftig viel (Erlebnis-)Potenzial.

Spezialgutscheine und regionale Solidarität

In Horgen bei Tempo Sport sieht Marcel Kamm die Lage nüchterner, was wohl auch daran liegt, dass er mit seinem Geschäft schon schwierige Situationen erlebt hat. «Wenn eine Aufhebung der Ladenschliessung absehbar ist, überleben wir den Mai auch noch», sagt er. Weiter will er aber nicht denken.

In der Zwischenzeit werden er und seine Geschäftspartner eine Serie von hundert Spezialgutscheinen lancieren, die einen Waren- und einen Erlebniswert haben, Letzteren in Form eines Trainings zusammen mit einer der Tempo-Sport-Fachpersonen.

In Niederuster haben die Powerlab-Leute noch nicht kalkuliert, bis wann es maximal reichen würde. Klar scheint ihnen aber, dass mit der Wiedereröffnung die Schwierigkeiten nicht zu Ende sein werden: Die Zeit für den Verkauf der Sommerkollektion wird dann sehr kurz sein, ein Preisdumping in der ganzen Branche droht. «Da müssen wir Lösungen finden mit unseren Lieferanten», sagt Ramp. Zudem zählt er weiter auf die regionale Solidarität – man unterstützt sich. «Das betonten nun schon mehrere Kunden», so Ramp.

Er will die Zeit nun nützen, sich auf die Zeit vorzubereiten, wenn sein Laden wieder geöffnet sein wird. «Denn dass einige dieser Leute, denen ich jetzt im Wald beim Sport begegne, bei ihrem neuen Hobby bleiben werden, davon bin ich überzeugt.»