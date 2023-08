«Dream Academy» auf Youtube – K-Pop-Label züchtet neue Band heran – mit einer Schweizerin In Los Angeles wird die «erste internationale Girlgroup» gecastet. Die 21-jährige Manon aus Zürich hat es unter die 20 Kandidatinnen geschafft. Martin Fischer

Bald ein internationaler Star? Manon ist Teil der Castingshow «Dream Academy», sie beschreibt sich selbst als «cool, nett und unvoreingenommen». Foto: Universal Music

Das erste Video der «Dream Academy» wurde am 29. August auf Youtube hochgeladen, im Anschluss an die Pressekonferenz. 7 Minuten dauert es, ein «Kunstfilm», wie es im Titel heisst. Darin ist zu sehen, wie sich eine Gruppe junger Frauen zu einem Gebäude aufmacht. In den paar Minuten sind einige Produktplatzierungen untergebracht: Smartphones, Turnschuhe, Chips, Instrumente.

Auch Manon ist dabei, eine Sängerin und Tiktokerin aus Zürich, im Juni ist sie 21 geworden.

Beim Gebäude angekommen, reihen sich die 20 Frauen auf, Hand in Hand, auf dem Dach wehen die Flaggen ihrer Heimatländer, für Manon die Schweizer Flagge, zwischen der argentinischen und der brasilianischen. Dann gehts rein ins Haus, das sich als eine Art Trainingsanstalt für angehende Popstars entpuppt. Bald tanzen und singen die Frauen durch die Zimmer. Oder wie es im Beschrieb heisst: Sie showcasen ihre Talente.

Hinter dem Projekt «Dream Academy», das mit dem Video offiziell losgeht, steckt Hybe, die dominante K-Pop-Firma. Hybe hat globale Popriesen wie BTS und Blackpink herangezüchtet, über Jahre werden in Südkorea in schonungsloser Selektion Gruppen zusammengestellt, trainiert und mit grossem Erfolg in den Popmarkt eingespeist. Die Band BTS hat auf ihrem Höhepunkt schätzungsweise 5 Milliarden Dollar in einem Jahr umgesetzt, womit die Musiker einen substanziellen Beitrag ans südkoreanische Bruttoinlandprodukt leisteten.

Für ein paar Sekunden gehört die Bühne ihr: Manon im ersten «Dream Academy»-Video. Foto: Screenshot

Die «Dream Academy» macht den Prozess, wie K-Pop-Stars geformt werden, nun einsehbar, wenn auch nur beschränkt und unter strenger Kontrolle­. Das US-amerikanische Label Geffen Records ging dafür eine Zusammenarbeit mit Hybe ein. Am Ende wird eine neue Girlgroup entstehen, die ihre Basis in Los Angeles hat, deren Mitglieder aber aus unterschiedlichen Ländern kommen.

Im Geheimen trainiert

Das Projekt sei «einzigartig», betonen die Labels in einer ersten Pressemitteilung. Es ist das erste Mal, dass in den USA eine Retortenband nach bewährten K-Pop-Strategien geformt wird. Seit einem Jahr seien die Frauen – die jüngsten beiden sind 15 Jahre, die ältesten 21 Jahre alt – bereits in Ausbildung, im Geheimen wurden sie in Los Angeles trainiert. Nach einem ersten Aufruf im November 2021 sollen sich über 120’000 Interessierte gemeldet haben, 20 sind jetzt in der Entscheidungsphase dabei.

Sie kommen aus der Schweiz, aus Thailand, Australien, Argentinien, Brasilien, den USA, Schweden, Japan, Weissrussland, der Slowakei, den Philippinen und Südkorea: 20 Kandidatinnen kämpfen um einen Platz in der neuen Girlgroup – ganz links Manon aus Zürich. Foto: Keith Oshiro

Ab 1. September kann die Welt zuschauen, wie die «erste internationale Girlgroup» (Zitat: Hybe-Gründer Bang Si-hyuk) geformt wird. Dass die Kandidatinnen aus fünf Kontinenten kommen, ist Teil der Marktstrategie, Fans aus der ganzen Welt soll damit der Anschluss erleichtert werden. Auf Youtube werden bis November fortlaufend neue Folgen zu sehen sein, die Öffentlichkeit kann via Tiktok abstimmen, wer dabei bleiben soll – eine Massnahme, um das Publikum früh an die Band zu binden. Auf Fanforen wird die «Dream Academy» als Survival-Show bezeichnet.

Mit Netflix-Doku und Netzwerk für Fans

Streaming-Krösus Netflix begleitet das jahrelange, von Labelhand orchestrierte Casting, 2024 soll eine mehrteilige Dokumentation erscheinen, die von den involvierten Plattenfirmen beaufsichtigt wird. Regie führt die preisgekrönte New Yorkerin Nadia Hallgren, die für Netflix die Dok «Becoming» über Michelle Obama gedreht hat.

Eine wichtige Rolle spielt in der Entstehung der neuen Band die Fan-Plattform Weverse, die Hybe 2019 ins Leben gerufen hat – eine Art kostenpflichtiges soziales Netzwerk für K-Pop-Superfans, auf dem zusätzliche Infos und Videos ausgespielt werden. Auch hier können die Fans das Auswahlverfahren mitverfolgen und abstimmen.

Die Schweizer Kandidatin Manon ist auf Tiktok bereits erfolgreich: Ein Video aus dem Jahr 2022 hat über 3 Millionen Aufrufe. Für die Videoplattform filmt sich Manon, oder Manz, wie ihr Spitzname lautet, vor allem beim Nachahmen von Liedern. Auf Instagram zeigt sie etwas mehr aus ihrem Alltag: Sie reist und kocht gern, mag Hunde und den Strand. Auf ihrem allerersten Foto, gepostet im Januar 2020, ist ein Zimmer zu sehen, in dem eine Gitarre, ein Mikrofon und ein Laptop stehen, auf dem ein Aufnahmeprogramm läuft.

Manon hat die meisten Follower

Wie viele Sängerinnen die internationale Gruppe letztlich haben und wie sie heissen wird, ist noch offen. Am 17. November wird die Entscheidung in einer Final-Sendung live auf Youtube gestreamt.

Manon aus der Schweiz übernimmt im ersten Video eine einigermassen prominente Rolle und hat für ein paar Sekunden einen Soloauftritt. Auf Instagram hat zudem keine der Kandidatinnen mehr Followerinnen und Follower als Manon. Ein Zeichen, dass sie es letztlich in die Band schaffen wird?

Martin Fischer ist Redaktor im Ressort Leben. Er schreibt über Popkultur und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.