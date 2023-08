Gemeinde Seuzach – Dreharbeiten an Quartierstrasse Auf der Hochgrütstrasse wird für Filmaufnahmen kurzzeitig der Verkehr angehalten. Rafael Rohner

Dreharbeiten für den Film «Der Fleck» in Berg am Irchel. Foto: Raisa Durandi

In der Region Winterthur wird derzeit ein Kinofilm gedreht, kürzlich war die rund 20-köpfige Crew dafür in Berg am Irchel und Freienstein unterwegs. Am 14. August und 15. August finden auch in der Gemeinde Seuzach Aufnahmen statt, wie es in einem Flyer heisst. Die Produktionsfirmen 8horses aus Zürich und Fünferfilm aus Hamburg bitten die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis, sollte es zu Einschränkungen kommen. Gedreht wird an der Hochgrütstrasse, zwischen der Winterthurer- und Forrenbergstrasse. Tagsüber werde das Filmteam den Durchgangsverkehr während der Aufnahmen jeweils für wenige Minuten aufhalten müssen. Regisseur des Films ist Willy Hans, wann der Film in die Kinos kommt, ist noch offen.

