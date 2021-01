Das beschäftigt Zürich 2021 – Drei Abstimmungen und ein Blick in die Kristallkugel Voraussagen sind zurzeit schwierig – aber einiges, das 2021 auf die Zürcherinnen und Zürcher zukommt, ist jetzt schon klar. Matthias Scharrer

Abgesehen von ein paar Fixpunkten, gleicht der Blick in die Zukunft 2021 mehr denn je jenem in die sprichwörtliche Kristallkugel. Foto: Keystone

Vorauszusagen, was das neue Jahr dem Kanton Zürich bringt, ist besonders in Corona-Zeiten nicht ganz einfach. Das Wichtigste zuerst: Ab 4. Januar wird auch in Zürich im Zentrum für Reisemedizin gegen Corona geimpft. Andere Kantone haben schon vor Weihnachten damit begonnen. Der Züri-Leu zottelt wie schon öfter in dieser Krise hinterher. Aber immerhin: Es geht los.

Zwar reichen die vorhandenen Impfdosen vorerst nur für einen Bruchteil der Bevölkerung. Daher sind zuerst die besonders gefährdeten über 75-Jährigen an der Reihe, bevor dann im Frühling die breite Bevölkerung drankommt. Möge das Virus weichen. Davon hängt dann auch der weitere Jahresverlauf massgeblich ab.