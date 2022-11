Wegen fahrlässiger Tötung – Drei Bauarbeiter in Dietikon vor Gericht Sie sind der fahrlässigen Tötung eines 15-jährigen Lernenden beschuldigt, der Anfang Dezember 2019 auf einer Baustelle in Dietikon ums Leben kam.

Der Lernende wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. (Symbolbild)

Vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH haben sich am Mittwoch drei Bauarbeiter zu verantworten. Vier fast drei Meter hohe, zweieinhalb Meter breite und je über zwei Tonnen schwere Betonwandelemente standen gemäss Anklageschrift ungesichert in der Baugrube.

Betonwandelemente kippten wie Dominosteine um

Als ein Hilfsarbeiter die Leiter am ersten Element anlehnte und hochsteigen wollte, kippte dieses – und wie Dominosteine stürzten daraufhin auch die anderen drei um. Sie begruben den Lernenden unter sich. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Die Staatsanwaltschaft wirft nun drei Männern – einem 70-jährigen Polier, einem 36-jährigen Maschinenbauführer und einem 22-jähriger Hilfsarbeiter – fahrlässige Tötung vor. Sie fordert bedingte Freiheitsstrafen von je acht Monaten.

