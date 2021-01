Crowdfunding in Winterthur – Drei Frauen sammeln fürs Bohnenstück Mithilfe einer Sammelaktion wollen Monika und Sarah Pfister sowie ihre Freundin Nadine Aeberli ein Café am Oberen Graben eröffnen. Das Trio setzt auf guten Kaffee und ein selbst kreiertes Gebäck aus weissen Bohnen. Delia Bachmann

Von links: Sarah Pfister (22), Monika Pfister (25) und Nadine Aeberli (25) gründen das Café Bohnenstück als Quereinsteigerinnen. Foto: PD

Bis auf das Take-away-Geschäft liegt das Gastgewerbe am Boden. Der zweite Lockdown setzt der Branche zu. Doch von der düsteren Gegenwart lassen sich die drei Gründerinnen des Cafés Bohnenstück am Oberen Graben nicht entmutigen. «Die Idee für das Café ist schon länger da», sagt Monika Pfister. «Wir hoffen, dass sich die Situation bis zur geplanten Eröffnung im Frühling stabilisiert.»

Ändert sich nichts an der Situation, wäre das aber auch nicht so schlimm: «Wir sind vorbereitet und können mit den aktuellen Massnahmen arbeiten», sagt Pfister. «Unser Angebot funktioniert sehr gut als Take-away.» Bis zur Eröffnung gibt es allerdings noch viel zu tun: An der Adresse, wo im Frühling das Café eröffnet werden soll, war früher ein Ladenlokal. Um dieses als Gastrobetrieb zu nutzen, braucht es einen Umbau.