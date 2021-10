Grossbrand in Niederbayern – Drei Frauen und ein Baby sterben bei Brand in Mehrfamilienhaus Bei einem Grossbrand im niederbayerischen Reisbach sind in der Nacht vier Menschen ums Leben gekommen. 23 Personen wurden verletzt.

Der Brand ereignete sich in Reisbach in Niederbayern. Foto: Screenshot Google Maps

Bei einem Grossbrand in einem Mehrfamilienhaus im niederbayerischen Reisbach sind in der Nacht zum Samstag vier Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich laut Medienberichten um drei Frauen und ein frühgeborenes Baby. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Samstagmorgen mitteilte, wurden 23 Menschen verletzt. Drei von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das Feuer war nach Angaben der Polizei gegen 02.00 Uhr in der Ortsmitte von Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, in dem insgesamt 27 Menschen gemeldet waren. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, auch ein Polizeihelikopter kam zum Einsatz. Zur Brandursache konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernahm die Ermittlungen vor Ort.

AFP/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.