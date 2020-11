Gastro Awards 2020 – Drei Gewinner kommen aus der Region Winterthur Diese Restaurants mag das Publikum: Die Restaurants Fredi aus Winterthur, der Sternen aus Pfungen und die Sonne aus Seuzach gehören zu den Gewinnern der Gastro Awards 2020. Dagmar Appelt

Das Restaurant Fredi in Winterthur hat den ersten Preis in der Kategorie Activity gewonnen: Geschäftsführer Beat Imhof (2. v. r.) und sein Team. Foto: PD

Zum 17. Mal ist gestern der Schweizer Publikumspreis Best of Swiss Gastro (Bosg) verliehen worden. Wegen der anhaltenden Corona-Risiken wurde die Award-Verleihung erstmals als reine Videoshow produziert. Moderiert hat Sven Epiney. Gesamtsieger wurde das L`O in Horgen, das auch in der Kategorie Fine Dining den ersten Platz belegt.

Den ersten Platz in der Kategorie Activity holt sich das Restaurant Fredi an der Stadthausstrasse 119 in Winterthur. Der zweite Preis in der Kategorie Fine Dining geht an den Landgasthof Sternen in Pfungen, der neu auch über 15 «Gault Millau»-Punkte verfügt.