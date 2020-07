Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Fusion Region Andelfingen – Drei Ja-Empfehlungen zu Andelfinger Fusionen Die Schulpflege der Sekundarschulgemeinde Andelfingen empfiehlt ein Ja zur Schulfusion. Auch die Rechnungsprüfungskommission von Thalheim rät zu einem zweifachen Ja. Markus Brupbacher

Das Gelände der Sekundarschule in Andelfingen aus der Luft, im Hintergrund die Kirche: Die Sek-Schulpflege empfiehlt ein Ja zu den Fusionen der Schulen in der Region Andelfingen. Foto: Heinz Kramer

Nun haben auch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) von Thalheim an der Thur und die Sekundarschulpflege Andelfingen ihre Empfehlungen zu den zwei Fusionsabstimmungen vom 29. November veröffentlicht.

Die Thalheimer RPK empfiehlt sowohl für den Zusammenschluss der sechs Politischen Gemeinden als auch für die Fusion aller Schulen in diesen Gemeinden ein Ja. Die Schulpflege der Sekundarschulgemeinde Andelfingen, die das Gebiet der sechs Politischen Gemeinden umfasst, empfiehlt ebenso ein Ja zur Fusion aller Schulen.

In der Urnenabstimmung vom November geht es also um zwei Gemeindefusionen: Der sechs Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur zum einen sowie sämtlicher Schulen in diesen Gemeinden zum anderen. Die zwei neuen Gemeinden würden «Andelfingen» heissen um am 1. Januar 2023 starten.

Einige Entscheide noch offen

Die Gemeinderäte von Kleinandelfingen und Andelfingen lehnen die Fusion der Politischen Gemeinden ab, die Räte von Humlikon und Thalheim hingegen empfehlen sie zur Annahme. Die Entscheide aus Adlikon und Henggart sollen morgen Donnerstag veröffentlicht werden. Ebenfalls noch nicht bekannt sind die Entscheide der Primarschulpflegen Andelfingen, Adlikon und Henggart sowie einzelner RPK.

