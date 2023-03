Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Drei Jahre wöchentlich ein Bild Seit April 2020 stellen die Winterthurer Bibliotheken dem «Landboten» wöchentlich ein Bild für diese Rubrik zur Verfügung. Das ist Grund für eine kleine Feier. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Autorennen durch Winterthur, 27. Juni 1902. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Aus dem Album von Hedwig Bridler-Sträuli (1870–1949) / bildarchiv.winterthur.ch

Mit dieser Aufnahme vom Autorennen Paris–Wien, das im Sommer 1902 mitten durch Winterthur führte, startete am 1. April 2020 die Serie «Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken». Wir standen damals ganz am Anfang der Pandemie, Läden, Restaurants und öffentliche Einrichtungen – und somit auch die Sammlung Winterthur – blieben für Kundinnen und Gäste geschlossen. Digitale Angebote wie das Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken wurden umso wichtiger.

Mit den wöchentlichen Beiträgen am Mittwoch auf Seite 2 im «Landboten» sollte dieses einem breiten Publikum bekannt gemacht werden. Was ursprünglich als Lockdown-Projekt gedacht war, hat die Pandemie überdauert. Über 150 Bilder und kurze Texte dazu sind an dieser Stelle mittlerweile schon erschienen. Die Einblicke in das über 70’000 Bilder umfassende Onlinebildarchiv reichen vom Autorennen durch Winterthur über den grössten Drei-Königs-Kuchen der Welt bis zu Fräulein Holwegers Farbenladen an der Technikumstrasse.

Zum 3-Jahr-Jubiläum gibt es mit einer bunten Auswahl der erschienenen Bilder und Texte nun ein Wiedersehen. Die Sammlung Winterthur präsentiert ein «Best-of» der beliebten Serie in Bild und Ton, und das Publikum darf wählen, was es sehen und hören möchte. Die Veranstaltung findet am Samstag, 25. März, um 14 Uhr in der Sammlung Winterthur statt. Anmelden kann man sich per Mail an winbib.sammlung@win oder Telefon 052 /267 51 55.

Fehler gefunden?Jetzt melden.