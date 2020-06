Vorfall im Kreis 2 – Drei Jugendliche nach Streit verletzt Bei einer Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 2 sind am Sonntagabend drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden.

Nach einer Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 2 mussten drei Jugendliche ins Spital gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Keystone / Christian Beutler

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend im Zürcher Kreis 2 sind drei Personen verletzt worden, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag bekannt gab. Der Vorfall habe sich um 21 Uhr an der VBZ-Haltestelle Morgental ereignet. Es seien mehrere Personen in den Streit verwickelt gewesen. In der Folge mussten drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Mehrere Personen flüchteten nach der Auseinandersetzung in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

( pst )