Sturz aus drei Metern – Drei Kinder fallen durch Sonnensegel Bei einem Unfall auf einem Schulgelände haben am Samstagabend in Uster drei Kinder unbestimmte Verletzungen erlitten.

Die Blache riss aus noch unbekannten Gründen. BRK News

Drei Kinder bestiegen um 19 Uhr beim Oberstufenschulhaus in Uster ein Sonnensegel. Aus bislang unbekannten Gründen riss das Blachendach und die Knaben stürzten aus etwa drei Meter in die Tiefe. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich. Die Jugendlichen im Alter von neun und elf Jahren erlitten unbestimmte Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen sowie zwei Rettungshelikopter in Spitäler gebracht werden.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen Patrouillen der Stadtpolizei Wetzikon und Uster, ein Rettungswagen des Spitals Männedorf, ein Notarzt von Schutz & Rettung, die Feuerwehr Uster, zwei Rettungshelikopter der Rega, das Forensische Institut Zürich FOR, ein Notfallseelsorger sowie das Careteam der Kantonspolizei Zürich im Einsatz.

mps