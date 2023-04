Mountainbiken im Wald – Drei legale Biketrails für Winterthur – weitere sollen folgen In den Winterthurer Wäldern sind heute schon viele Mountainbikes unterwegs. Allerdings bewegen sich Bikerinnen und Biker oft in einer rechtlichen Grauzone. Das will das Parlament nun ändern. Valérie Jost

Das Mountainbiken wird auch im Wald – hier ein Trail in der Region Winterthur – immer beliebter. Foto: Lukas Gossweiler / Verein Porcodimare

«Vor allem früher gab es viele Vorurteile gegenüber Bikern», sagt Tom Meister von der IG Biketrails Winterthur. «In den Medien wurden wir als Rowdys bezeichnet, die auf illegalen Strecken unterwegs sind. Dabei ist es ein Graubereich.» Der Mountainbiker meint die rechtliche Unklarheit darüber, welche Wege die Zweiräder im Wald benutzen dürfen. Er ist oft in den Wäldern der Region unterwegs und sagt, dass Aggressionen gegen Bikende heute eher im Versteckten stattfänden: Im Brühlbergwald räume er rund einmal im Monat grobes Holz aus dem Landebereich hinter Sprüngen, der vorher nicht einsehbar sei. Wer vor dem Fahren keine Kontrolle mache, könnte schwer verunfallen. Auch wurden auf Trails schon Nägel in Baumwurzeln geschlagen, zuletzt in Feuerthalen. Von Angesicht zu Angesicht sei er dagegen nur selten angefeindet worden, so Meister: «Wer sich anständig verhält, also Fussgängerinnen grüsst und ihnen den Vortritt gibt, hat kaum Probleme.»