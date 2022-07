Kolumne Landluft – Drei Lösungen für das Luxusplatzproblem In Dägerlen gibt es leere Klassenzimmer. Darin könnten sich Eulen, Turnvereine oder Orchester ausbreiten. Nicole Döbeli

Die Landluft windet die Kühe durch die Luft und in leere Klassenzimmer. Illustration: Ruedi Widmer

Weil die Schülerinnen und Schüler aus Adlikon nicht mehr nach Dägerlen in die Schule gehen werden, gibt es dort plötzlich leere Klassenzimmer. Ein Problem, das die meisten Gemeinden nur mit umgekehrten Vorzeichen kennen. Deshalb würde als Lösung naheliegen, Schulkinder aus anderen Nachbargemeinden nach Dägerlen zu schicken – bis jetzt winken jedoch alle ab. Hier drei Vorschläge, wie sich der Schulraum sonst noch nutzen liesse.

Für eine Kolonie von Schleiereulen. Die Population in der Schweiz brach in den 80er-Jahren ein, weil Nistplätze verloren gingen, und die Vogelwarte stuft die Tiere als «potenziell gefährdet» ein. Die Eulen brauchen ein dauerhaftes Zuhause, weil sie keine Zugvögel sind, und würden sich in den Dägerler Schulzimmern sicher wohlfühlen. Zudem profitiert der Bio-Unterricht vom Anschauungsmaterial. Schulen und Eulen funktionieren bestens, Harry Potter hats vorgemacht.

Für die Elgger Sportvereine. Schon lange beklagen sie den Platzmangel in ihrer Gemeinde, und bis die neue 18-fache-Sporthalle erstellt ist, wird es noch dauern. In der Zwischenzeit könnten sie sich in den Dägerler Schulzimmern betätigen, dafür müssten diese nicht einmal geräumt werden: Hürdenlauf oder Burgenvölk lässt sich gut mit Pulten spielen. Das Aufwärmen erledigt sich zudem von selbst, wenn von Elgg nach Dägerlen gejoggt wird.

Für den Hotelbetrieb von Blochers Musikinsel. Der Abteitrakt im Kloster Rheinau ist zwar schön, aber nichts geht über ein urchiges Bettenlager in einem Klassenzimmer, das alle Musikerinnen und Musiker sofort in ihre Kindheit zurückversetzt. Und im Schulzimmer nebenan würde die Ankündigung einer Überraschungsprüfung deutlich an Dramatik gewinnen, wenn gleichzeitig Beethovens Fünfte eingeübt wird: Ta ta ta taaam!

