Auszeichnungen in Stockholm – Hepatitis-C-Forscher erhalten den Nobelpreis in Medizin Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice werden für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus geehrt.

Die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner: Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice (v. l.) haben sich für ihre medizinische Forschungen verdient gemacht. Foto: Claudio Bresciani (AP/Keystone/5. Oktober 2020)

Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Grossbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Die US-Forscher Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghthon machten bahnbrechende Entdeckungen, die zur Identifizierung des Hepatitis C-Virus führten. Die Preisträger leisteten einen entscheidenden Beitrag zum Kampf gegen die durch Blut übertragene Krankheit, wie die Schwedische Akademie am Dienstag in Stockholm verkündete.

Vor ihrer Arbeit war die Entdeckung der Hepatitis A- und -B-Viren ein entscheidender Schritt nach vorn gewesen, aber die Mehrheit der durch Blut übertragenen Hepatitis-Fälle blieb ungeklärt. Die Entdeckung des Hepatitis C-Virus enthüllte die Ursache für die verbleibenden Fälle chronischer Hepatitis und ermöglichte Bluttests und neue Medikamente, die Millionen von Menschenleben gerettet haben.

Alter zeigte, dass ein damals noch unbekanntes Virus die Ursache für chronische Hepatitis war. Houghton gelang es mit einer neuen Strategie, das Genom des neuen Virus zu isolieren. Rice erbrachte den endgültigen Nachweis, dass der Erreger allein Hepatitis verursachen kann. Hepatitis C ist eine Infektionskrankheit, die bei 80 Prozent der Menschen chronisch verläuft und zu schweren Leberschädigungen führen kann. Sie wird über das Blut übertragen

Im vergangenen Jahr teilten sich die US-Forscher William G. Kaelin Jr und Gregg L. Semenza sowie Sir Peter J. Ratcliffe aus Grossbritannien den Medizin-Nobelpreis. Sie wurden für die Entdeckung geehrt, wie Zellen die Verfügbarkeit von Sauerstoff wahrnehmen und sich daran anpassen. In diesem Jahr wurde das Preisgeld auf zehn Millionen Kronen pro Kategorie angehoben (rund 1'030'000 Franken).

Weniger prunkvoll als früher

In den kommenden Tagen werden die Preisträger und Preisträgerinnen in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft bekanntgegeben. Die Preise werden am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, verliehen.

Wegen der Pandemie fällt die Übergabe in diesem Jahr weniger zeremoniell aus. Die Urkunden und Medaillen werden die Preisträger in ihren Heimatländern erhalten, in einer schwedischen Botschaft oder in ihrer jeweiligen Universität. (Lesen Sie dazu: Der Prunk macht Pause).

