Testzentrum in Winterthur ausgelastet – «Drei Stunden Wartezeit sind normal» Die Permanence macht täglich bis zu 200 Corona-Tests und muss trotzdem Personen abweisen. Die Kapazitätsgrenze sei erreicht, sagt der Leiter. Auf die Feiertage blickt er mit Sorge. Jigme Garne

Reger Andrang im Stadttor Winterthur: Das Corona-Testzentrum der Permanence. Foto: Enzo Lopardo

Ein Corona-Test im Stadttor Winterthur verlangt aktuell viel Geduld. Der Andrang vor Weihnachten ist so gross, dass die Wartezeit mindestens zwei Stunden beträgt, wie der Permanence-Leiter Martin Spillmann sagt. «Die normale Wartezeit beträgt drei Stunden.» Nicht nur am Feierabend, sondern den ganzen Tag über.

Die Nachfrage in der Permanence sei schon vor zwei Wochen merkbar angestiegen. Diese Woche toppte aber alles: Seit Montag werden täglich 180 bis 200 Tests durchgeführt – mehr geht nicht. Am frühen Freitagmorgen stellten sich die ersten Personen um 6.20 Uhr an, und als das Testzentrum um 7 Uhr öffnete, standen bereits 25 Personen in der Warteschlange.