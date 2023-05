Niederlage im Tessin – Drei Tore in sechs Minuten – der FCW verliert nach fulminantem Start Dritte Niederlage im dritten Spiel: Der FC Winterthur kann im Tessin nicht gewinnen. Trotz guter Reaktion auf einen frühen Rückstand unterliegen die Winterthurer 1:2. Gregory von Ballmoos

Joaquìn Ardaiz trifft zum 1:1. In der Pause musste er verletzt ausgewechselt werden. Foto: Samuel Golay (Keystone)

«Am Schluss ist es die Wahrheit», sagte Bruno Berner nach dem Spiel. Sein Team hat am Sonntagvorabend zum vierten Mal in fünf Spielen in dieser Saison gegen den FC Lugano verloren. Zum fünften Mal aber liessen sich die Winterthurer, trotz unbestreitbarem Qualitätsunterschied, nicht vorführen. Nur, sie verpassten eben auch eine Chance. Mit einem Punkt oder gar einem Sieg gegen dieses dezimierte Lugano – mit Renato Steffen, Milton Valenzuela und dem Ex-Winterthurer Ousmane Doumbia fehlten gleich drei Schlüsselspieler – hätte sich der FCW viel Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Das gelang nicht, dennoch sah Berner anhand der fünf Spiele gegen den FC Lugano gewisse Fortschritte, «ohne aber das Gesamtbild zu verlieren», wie er betont.