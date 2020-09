Polizeieinsatz in Winterthur – Drei Verhaftungen bei Reisecar-Kontrolle Die Kantonspolizei hat am Sonntag zwölf Reisecars kontrolliert und dabei drei Personen verhaftet. Zudem wurden drei Taschen sichergestellt.

Die Kantonspolizei kontrollierte am Sonntag insgesamt zwölf Reisecars. Foto: Chris Blaser.

13 Fahrzeuge, davon zwölf Reisecars und rund 400 Personen haben die Beamte der Kantonspolizei Zürich am Sonntag in Winterthur kontrolliert. Dabei wurden drei Männer im Alter zwischen 23 und 48 Jahren verhaftet. Sie sollen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz verstossen haben, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Zwei müssen sich vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten, einer durfte nach einer Befragung durch die Polizei wieder gehen.

Gastrobekleidung sichergestellt

Nebst den Verhaftungen stellte die Kantonspolizei drei Reisetaschen sicher. Sie waren randvoll mit Gastronomie-Bekleidung, heisst es in der Mitteilung weiter. Hier stehe der Verdacht auf Verletzung des Zollgesetzes im Fokus, schriebt die Kantonspolizei. Zudem wurde ein Reiscar-Unternehmer an das Bundesamt für Verkehr gemeldet. Ihm fehlte die nötige Linienkonzession.

Im Einsatz standen nebst Polizisten der Kapo auch Spezialisten der Zollverwaltung. Diese setzten Gepäck- und Fahrzeug-Röntgengeräte ein.

gvb