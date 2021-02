Brief- oder Paketbombe – Drei Verletzte bei Explosion in Lidl-Zentrale Möglicherweise ist im Verwaltungsgebäude des Discounters in Neckarsulm eine Brief- oder Paketbombe explodiert. Die Polizei prüft auch eine Verbindung zu einem weiteren Fall.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr stehen in einem Industriegebiet vor einem Verwaltungsgebäude in dem durch eine Explosion drei Personen verletzt wurden. Foto: Simon Adomat (Keystone/DPA)

In der Zentrale des Lebensmittel-Discounters Lidl im baden-württembergischen Neckarsulm hat sich eine Explosion ereignet. Dabei sollen drei Personen aus der Belegschaft verletzt worden sein. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass es gegen 14.50 Uhr einen Vorfall in dem Industriegebiet gegeben hat, in dem das Verwaltungsgebäude des Discounters ansässig ist. Aus Sicherheitskreisen heisst es, es sei unklar, ob es sich um eine Brief- oder Paketbombe handelte. Dies müssten die Ermittlungen zeigen.

Die Polizei prüfe gleichfalls, ob ein Zusammenhang mit der Verpuffung in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim bestehe. Dabei erlitt am Dienstag ein Mitarbeiter ein Knalltrauma. Ein Sachschaden entstand nicht. Laut Polizei war für die Verpuffung ein Paket verantwortlich, das der Mann angenommen hatte.

