Nach verlorener Abstimmung in Elgg – Fans der Dreifachhalle geben nicht auf und reichen Petition ein Die Sportvereine bringen erneut eine Dreifachsporthalle aufs Tapet. Das sagen die Gemeinde und die Schule zur Petition. Nicole Döbeli

Die Turnhalle Im See muss saniert werden. Die Frage ist, ob es eine, zwei oder gar drei neue Hallen geben soll? Foto: Madeleine Schoder

Die Interessensgruppe Sporthalle Elgg hat einen neuen Plan, wie sie zu einer Dreifachhalle kommen will. Am Mittwoch überreichten Vertreter der Gemeinde Elgg eine Petition mit rund 500 Unterschriften. Die Präsidenten verschiedener Elgger Sportvereine bitten darin den Gemeinderat, an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni einen Projektierungskredit für eine Dreifachturnhalle vorzulegen. Ihr letzter Anlauf war im März 2021 gescheitert, als 52 Prozent der Stimmberechtigten einen Baukredit über 10 Millionen Franken abgelehnt hatten.

Die bisherige Einfach-Turnhalle der Primarschule muss trotzdem saniert werden, und die Primarschulpflege gab vor einigen Wochen bekannt, dass sie im Juni 2022 zwei Varianten präsentieren will: Eine einfache Sanierung für 4,3 Millionen Franken oder alternativ einen Ausbau zu einer Doppelhalle für rund 6 Millionen. Folgt der Gemeinderat der Petition, läge noch eine dritte Variante vor. Da die Schule einen leichteren Holzmodulbau plant, würde eine Dreifachhalle nach erster Schätzung rund 8 Millionen Franken kosten – 2 Millionen Franken weniger als ein Festbau.

«Vereine führen Wartelisten»

Die Petition schliesst aber nicht nur eine grössere Halle, sondern auch noch diverse weitere Sportanliegen ein. So wünschen sich die Vereine ein drittes Rasenspielfeld, weil die zwei bisherigen zu stark ausgelastet seien. Zudem hätten sie gern eine bessere Event-Infrastruktur, weitere Garderoben, Materialräume und Parkplätze.

«Es stellen sich sicher einige Fragen, die wir behandeln müssen.» Gemeindepräsident Christoph Ziegler

Die Interessengruppe bezieht sich in ihren Argumenten auf eine Bedarfsanalyse, die der Gemeinderat im vergangenen Mai in Auftrag gegeben habe. Diese zeige auf, dass die bestehende Infrastruktur für die Vereine nicht ausreiche. «Die Turnhallen sind vor allem im Winter grösstenteils voll ausgelastet und lassen keinen Spielraum für weitere Aktivitäten zu. Der Trainingsbetrieb muss eingeschränkt werden, und einzelne Vereine führen Wartelisten», heisst es im Text zur Petition.

Laut Gemeindepräsident Christoph Ziegler werde der Gemeinderat abklären, ob und inwieweit er der Petition entsprechen könne. «Es stellen sich sicher einige Fragen, die wir behandeln müssen.» Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Viel Zeit bleibt dem Gemeinderat bis im Juni allerdings nicht, da auch die Rechnungsprüfungskommission einen allfälligen Kredit erst prüfen müsste.

Schule sieht Petition positiv

Primarschulpräsidentin Monika Brühwiler schätzt das Unterfangen als realistisch ein: «Es würde sich ja erst um einen Projektierungs- und nicht um einen Baukredit handeln.» Vonseiten der Schule sehe man den Vorschlag positiv, könnte eine dritte Halle allein aber nicht umsetzen: «Wir müssen von den Bedürfnissen der Kinder her planen», sagt Brühwiler. Die Bedarfsanalyse der Schule habe ergeben, dass eine Halle definitiv zu klein sei für einen effizienten Schulbetrieb: «Damit sind wir voll an der Grenze.» Eine Doppelhalle würde die Bedürfnisse der Primarschule abdecken. «Es wäre aber sicher effizient, noch eine dritte Halle anzubauen.» Die Entscheidung liege bei den Stimmberechtigten.

Eine grössere Halle wünschen sich die Sportvereine in Elgg schon länger, das Thema kam in vergangenen Jahren immer mal wieder auf. Konkreter wurde es zuletzt, als sich abzeichnete, dass die Primarschule Im See in absehbarer Zeit ihre bisherige Halle sanieren muss. 2019 sprachen sich 53 Prozent der Elggerinnen und Elgger in einer Abstimmung grundsätzlich für eine Dreifachhalle aus. Die Rechnungsprüfungskommission sowie die lokale FDP stellten sich aber aus Kostengründen gegen den 10-Millionen-Kredit, der im März 2021 zur Abstimmung gekommen ist.

