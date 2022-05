KMU-Preis in Winterthur – Dreikampf um den KMU-Max Am 18. Mai wird der Gewinner des Winterthurer «Gewerbe-Ocars» bekannt. Im Rennen sind Bolli Textilwaren, Elpag Elektrotechnik und das Restaurant Schäfli. Michael Graf

Die letzte KMU-Max-Statue ging 2019 an die Hobi Wohnschreinerei. Foto: Nathalie Guinand

Wer gewinnt den Unternehmerpreis KMU-Max 2022? Zwei Auswahlrunden sind bereits überstanden. Aus diversen Vorschlägen hatte die Jury zehn Betriebe aus Winterthur und der Region nominiert. Diese warben in einem Online-Voting um Stimmen. Nun steht fest, welche drei Unternehmen dabei obenaus geschwungen haben. Die Siegerin oder der Sieger werden dann am Mittwoch, 18. Mai, anlässlich der grossen Gala im Casinotheater bekannt gegeben.

Noch im Rennen ist die Textilhandlung Bolli in der Altstadt, die auch während der Corona-Zeit für ihre Kundschaft da war, als das Nähen zu Hause einen richtigen Boom erlebte. Die Elpag Elektrotechnik in Tössfeld wiederum hat 2019 eine erfolgreiche Geschäftsübergabe erlebt und ist eine der grössten selbstständigen Elektrofirmen am Platz. Und das Restaurant Schäfli am Graben ist unter Wirtin Eva Pavlik ein derart fester Wert, dass auch nach der Vergrösserung ums Nachbarlokal eine Reservation oft ratsam ist.

Der Gewinn wird gespendet

Das Voting ist mittlerweile beendet. Der Gewinner erhält am Mittwoch ein Preisgeld von 3000 Franken, das er einer gemeinnützigen Organisation in der Region spendet, und die KMU-Max-Trophäe, hergestellt vom Künstler-Duo Chris Pierre Labüsch. Die letzten Gewinner vor der Corona-Pause war 2019 die Hobi Wohnschreinerei in Ohringen, davor der Beck Lyner in Wülflingen. Information zum Anlass und Ticket-Bestellung gibt es auf www.kmu-max.ch.

