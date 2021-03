Friedensrichterämter Flaachtal – Dreimal Heimspiel, zwei Gemeinden müssen nochmals an die Urne Das Extremszenario: Das Flaachtal bekommt fünf Friedensrichterinnen und Friedensrichter in fünf Gemeinden. Ob es dazu kommt, wird der zweite Wahlgang zeigen. Eva Wanner

Flaach muss einen zweiten Wahlgang vornehmen, ebenso Buch am Irchel. In Berg am Irchel, Dorf und Volken wurden drei unterschiedliche Personen ins Friedensrichteramt gewählt. Foto: Heinz Kramer

Ein Tal mit fünf Gemeinden, kein gemeinsamer Wahlkreis und fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in allen Gemeinden für das Friedensrichteramt zur Wahl gestellt haben. Eine komplizierte Ausgangslage – die sich nun auch in den Wahlresultaten widerspiegelt.

Denn: Erst drei Gemeinden haben nun am Wahlsonntag überhaupt Personen in das Amt gewählt – und zwar drei unterschiedliche. Interessant: Die Gewählten wohnen jeweils in der Gemeinde, in der sie die meisten Stimmen erhielten – ein Heimspiel also.

Zwei müssen nochmals

Neu in Berg am Irchel amten wird Verena Schmid. Die Biomedizinische Analytikerin hat 115 Stimmen erreicht und liegt damit knapp über dem absoluten Mehr von 108. In Volken wurde Ursula Widmer, HR-Leiterin / HR Business Partner, zur Friedensrichtern gewählt. Sie hat 61 Stimmen geholt, das absolute Mehr betrug 54.