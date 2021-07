Kontrollen der Stadtpolizei – Dreimal ohne Ausweis durch Winterthur gefahren Die Stadtpolizei Winterthur hat innerhalb von 24 Stunden gleich drei Fahrzeuglenkende erwischt, die trotz Ausweisentzug unterwegs waren.

Ein Polizist der Stadtpolizei Winterthur beim Ausstellen einer Busse. pd / Stadtpolizei Winterthur (Symbolbild)

Ein 26-jähriger Brasilianer, ein junger Töfffahrer und eine 23-jährige Frau hatten am Mittwoch und Donnerstag in Winterthur jeweils zwei Dinge gemeinsam: Sie waren alle ohne Ausweis unterwegs – und sie wurden alle von der Stadtpolizei geschnappt.



Am Mittwochabend, kurz vor 19.30 Uhr, kontrollierte eine Polizeipatrouille einen Autolenker an der Neuwiesenstrasse. Es stellte sich heraus, dass dem 26-jährigen Brasilianer der Führerausweis zu einem früheren Zeitpunkt entzogen worden war. Er musste seinen Weg zu Fuss fortsetzen.

Auffahrunfall ohne Ausweis

Am Donnerstagnachmittag um 15.30 Uhr wurde der Stadtpolizei Winterthur ein Verkehrsunfall an der Zürcherstrasse bei der Max-Bill-Anlage gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Frau hinter einem anderen Fahrzeug Richtung Zürich. Als das Fahrzeug vor ihr bremste, bemerkte sie dies zu spät und es kam zur Auffahrkollision.

Es wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden von über 10’000 Franken. In der Folge stellte sich heraus, dass dieser Lenkerin der Ausweis ebenfalls bereits entzogen worden war. Ausserdem gab die Schweizerin gegenüber der Polizei zu, vor dem Unfall Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Motorrad gleich stillgelegt

Zehn Minuten später kontrollierte eine weitere Patrouille einen Motorradlenker mit Sozius an der Verzweigung Zürcherstrasse/Schlosstalstrasse. Auch hier stellte sich heraus, dass der 20-jährige Schweizer das leistungsstarke Motorrad trotz Entzugs des Führerausweises lenkte. Ausserdem war das Motorrad in einem nicht betriebssicheren Zustand. Es wurde vorläufig stillgelegt.



Die drei Fahrzeuglenkenden werden sich wegen dieser Vergehen vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. Wer ein Fahrzeug trotz Entzugs des Führerausweises lenke, müsse mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und/oder einer empfindlichen Geldstrafe rechnen, betont die Stadtpolizei.

mst

