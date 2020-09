Bühler-Areal in Sennhof – Dringende Fragen zum Umbau der letzten Spinnerei Ist das Geld vorhanden? Was passiert mit dem Verkehr? Wir klären die wichtigsten Fragen zur geplanten Umnutzung der Hermann Bühler AG in Sennhof. Nadja Ehrbar

Gemeinde- und Stadträte aus Illnau-Effretikon besichtigen das Bühler-Areal in Sennhof. Links die Fabrik, rechts die Spinnerei. Der graue Turm (Mitte) wird abgebrochen. Foto: Marc Dahinden

Eingebettet zwischen Töss und dem Kyburger Wald liegt die letzte Spinnerei der Schweiz, die Hermann Bühler AG in Sennhof. 2016 schloss sie ihre Tore. Seitdem plant Geschäftsführer Martin Kägi die Umnutzung des Areals. 15’000 Quadratmeter Gewerbeflächen und knapp 90 Mietwohnungen sollen hier entstehen. Anfang Jahr haben die Bauarbeiten begonnen.

Zeit, vier wichtige Fragen zu klären:

Finanzierung

Es geht das Gerücht um, dass Geschäftsführer Martin Kägi von den Banken kein Geld für sein 70-Millionen-Franken-Projekt erhält. «Das stimmt nicht», sagt er. Die erste von zwei Etappen sei problemlos und fast ohne Gelder der Banken zu finanzieren. Zur ersten Etappe gehört die Umnutzung der Fabrik zu Gewerbeflächen, die Erschliessung des Areals, der Bau neuer Werkleitungen und einer neuen Zufahrtsstrasse. Wenn zwei Drittel der Gewerbeflächen vermietet sind, will Kägi den Bau der Wohnungen vorantreiben. «Wir minimieren so das Risiko, am Markt vorbeizuplanen», sagt er. Für die zweite Etappe werde man um Fremdkapital nicht herumkommen.

Verkehr

Im gültigen Gestaltungsplan aus dem Jahr 1993 sind zwar Parkierungsflächen ausgewiesen. Bestimmungen zur Verkehrsführung und Mobilität fehlen aber. Klar ist, dass die neuen Mieter über die Mülau und die Tössbrücke zum Areal hin und wieder zurückfahren. Die Einfahrt in die Tösstalstrasse dürfte vor allem zu den Hauptverkehrszeiten schwierig werden, weil sich dort die Autos stauen. Die Strasse führt ausserdem zwischen den Primarschulhäusern Sennhof hindurch. «Wir sind im Gespräch mit der Stadt Winterthur», sagt Kägi. Zum einen, um Lösungen zu finden, wie die Gefahr für die Kinder eingeschränkt werden kann. Zum anderen, um den Flaschenhals Mülau/Tösstalstrasse zu entschärfen. Denkbar wäre ein Lichtsignal.

Die Passerelle zwischen Fabrik und Spinnerei soll fast vollständig abgerissen werden. Geschäftsführer Martin Kägi plant die Umnutzung des Bühler-Areals. In der ehemaligen Spinnerei stellen derzeit Kunstschaffende aus Winterthur und Zürich ihre Werke aus.

Schule

Der Schulraum in Sennhof ist knapp. Und das wird sich in nächster Zukunft auch nicht ändern. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Kinder, die in die Wohnungen der ehemaligen Spinnerei einziehen werden, auch in Sennhof zum Unterricht gehen. Hinzu kommt, dass das Areal auf Illnau-Effretiker Boden liegt und die Kinder daher in der Nachbarstadt eingeschult werden. Für die Sek-Schüler liesse sich womöglich eine Lösung mit Winterthur finden, sagt Bildungsvorsteherin Erika Klossner. In diesem Fall würde eine Vereinbarung bezüglich Kosten getroffen.

Zeitplan

«Wir waren anfänglich etwas zu optimistisch», räumt Kägi ein. Statt Anfang 2021 würde es jetzt wohl Mitte 2021 werden, bis die ersten Gewerbebetriebe einziehen können. Der Neubau eines Teils des unterirdischen Kanals beim Wasserkraftwerk habe aber nicht zu einer nennenswerten Verzögerung geführt.