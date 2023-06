FCZ-Präsident im Interview – Dritte Hardturm-Abstimmung? Das jagt Canepa das Adrenalin in die Höhe Zum Trainingsstart beantwortet Ancillo Canepa Fragen: Beim Hardturmstadion droht neues Ungemach, der Sportchef geht, der Vertrag des Topskorers läuft bald aus, und Admir Mehmedi ist auf dem Markt. Ueli Kägi

«Ich habe mich langsam damit abgefunden, dass das Demokratieverständnis nicht bei allen Leuten gleich ausgeprägt ist»: Ancillo Canepa über eine mögliche dritte Abstimmung zum Hardturm-Neubau. Foto: Silas Zindel

Das Feld ist rappelvoll mit Spielern. Und doch fehlen beim ersten Mannschaftstraining des FCZ einige Profis. Sie sind nach Nationalteameinsätzen noch in den Ferien wie Stürmer Aiyegun Tosin, noch nicht ganz fit wie der von Lugano gekommene Verteidiger Fabio Daprelà oder an der U-21-EM wie der neu verpflichtete Israeli Arad Bar. In den ersten Minuten der Einheit sitzt dafür Präsident Ancillo Canepa am Platzrand, stopft sich eine Pfeife und beantwortet Fragen einer Handvoll Journalistinnen und Journalisten.