FCW U21 gewinnt gegen Höngg – Dritter Sieg in Folge für die U21 Ein frühes und ein spätes Tor ebnen dem «Zwei» den Weg zum dritten Sieg in Folge. Gregory von Ballmoos

Levin Nay trifft für den FCW zum 1:0. Foto: Urs Kindhauser

Die U21 des FC Winterthurs nimmt langsam Fahrt auf. Der 2:1-Sieg beim SV Höngg ist bereits der dritte in Folge. Das Team von Trainer Murat Ural verabschiedet sich damit vorerst aus dem Tabellenkeller. «Wir sind leistungsmässig gegen oben nahe dran», findet Trainer Ural. Das Gleiche gelte aber auch gegen unten – die Liga sei sehr ausgeglichen. Das zeigte sich auch am Samstag gegen den SV Höngg. Es war eigentlich nur das Duell zwischen dem 8. Winterthur und dem 13. Höngg. «In den ersten 20 Minuten war es aber ein hochstehendes Spiel», sagte Ural.

Der FCW ging dabei in der 17. Minute in Führung. Levin Nay schloss ein Konter mit einem Schuss aus der Drehung ab. Die Vorlage kam von Torhüter Armin Abaz, der Nay mit einem langen Ball lancierte. Doch die Führung hielt nur kurz. Keine 15 Minuten später glich Höngg aus. «Da waren wir einfach zu wenig nahe bei den Leuten», so Ural.

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams mehr oder weniger. Es brauchte ein Foulpenalty, um das Resultat nochmals zu verändern. Dakaj verwandelte diesen sicher und krönte mit dem Tor seine Leistung. Nicht nur wegen den Toren waren Dakaj und Nay die beiden auffälligsten Winterthurer, sie hätten ihre Sache im Mittelfeld sehr gut gemacht. «Insgesamt war es ein verdienter Sieg», meinte Ural. Das Team arbeite und entwickle sich gut.

Als Nächstes trifft die U21 auf den AC Taverne. Die Tessiner liegen auf dem sechsten Rang. Dann entscheidet sich, ob der FCW weiterhin nahe oben dran ist, oder ob es gegen unten wieder enger wird.

SV Höngg – FC Winterthur U21 1:2 (1:1) Infos einblenden Tore: 17. Nay 0:1. 30. Gubler 1:1. 79. Dakaj (Penalty) 1:2. FCW U21: Abaz; Sacipi, Hammer, Hasani, Zinna; Dakaj, Nay; Holenstein (46. Barletta); Duong, Vögele (73. Demi), Schudel. Verwarnungen: 81. Zinna

