Premium League – Drittes Spiel bringt Yellow kein Glück Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Dieses Sprichwort sollte sich aber für die Frauen von Yellow Winterthur nicht erfüllen. Im dritten Spiel innert sieben Tagen verlieren sie beim HSC Kreuzlingen diskussionslos 17:27. sim

Mit fünf Toren auch in Kreuzlingen Yellows Topscorerin: Simona Grozdanovska. Foto: Deuring Photography

Nach dem Sieg gegen GC Amicitia Zürich am vergangenen Wochenende und dem starken Auftritt gegen den Schweizer Rekordmeister LC Brühl hatte sich Yellow Winterthur auch gegen den HSC Kreuzlingen realistische Chancen ausgemalt. Der Start in die Partie verlief dann auch noch einigermassen ansprechend. Bis zur achten Minute war der Spielstand ausgeglichen. Danach lief aber bei den Gästen gar nichts mehr richtig. Im Angriff häuften sich die Fehlwürfe und technischen Fehler, was die Hausherrinnen auf der anderen Spielfeldseite konsequent bestraften. Nach 19 Minuten führte Kreuzlingen bereits mit vier Treffern. Nur dank einigen tollen Paraden von Yellow-Torhüterin Daniela Müller wuchs dieser Vorsprung bis zur Pause nicht weiter an. So wechselten die beiden Mannschaften beim Spielstand von 13:9 die Seiten.