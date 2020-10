Winterthur am Anschlag – Drive-in Pfungen verdreifacht Kapazitäten für Coronatests Die Testzentren in Marthalen und Pfungen greifen dem Kantonsspital Winterthur unter die Arme. Dagmar Appelt

Corona-Tests im Drive-in Pfungen – auf dem Bild: Ärztin Sabine Liebig und eine Mitarbeiterin. Foto: Enzo Lopardo

Bereits seit Mitte März bietet das Medzentrum beim Bahnhof Pfungen Corona-Tests durchs Autofenster an. Bisher testete Pfungen etwa 120-mal pro Woche. Neu sind in Pfungen gegen 350 Abstriche pro Woche möglich. «Wir reagieren damit auf die knapp gewordenen Kapazitäten am KSW», sagt Inhaber Sandra Köppel.

Möglich wird die Erhöhung der Kapazitäten in Pfungen unter anderem dadurch, dass Patienten Termine neu online buchen können. Ausserdem wurde das Team für die Corona-Tests erweitert. Und drittens werden die Resultate direkt vom Labor an die Patienten übermittelt. Dies auch am Wochenende. «So können wir auch am Freitag testen», sagt Köppel.