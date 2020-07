Eine Nachfolgerin übernimmt – Drogerie in Elgg wird verkauft Aus der Drogerie Bisang wird im nächsten Jahr die Drogerie Vitalxund. Geschäftsführerin Sonja Bisang hat Lust auf etwas ganz anderes. Nicole Döbeli

Die Drogerie Bisang in Elgg wird auf Ende Jahr verkauft und wird zur Drogerie Vitalxund. Foto: Enzo Lopardo. Foto: Enzo Lopardo

Seit achteinhalb Jahren führt Sonja Bisang die Drogerie Bisang mitten in Elgg – nun gibt sie das Geschäft Ende Jahr ab. Die Übernahme ist bereits geregelt, wie die «Elgger/Aadorfer Zeitung» schreibt: Nicole Bühler, die seit 15 Jahren eine Quartierdrogerie in St. Gallen führt, tritt Bisangs Nachfolge an.