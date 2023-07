Kolumne Lomo – Drogerie und Bad Wer in den USA ein Medikament benötigt, hat die Qual der Wahl. Und muss sich zwischen doppelt und dreifach wirkenden Mitteln entscheiden. Johannes Binotto

Sanfte Sälbeli sind eher nicht Sache der Nordamerikaner. Foto: Keystone

Wenn Sie erlauben, dann liefere ich Ihnen hiermit noch einen letzten Bericht aus den USA, und zwar diesmal über meine Faszination für dortige Drogerien und Badezimmer.

Ich hatte ja eigentlich nur eine Salbe gegen meine juckenden Beine kaufen wollen, kratzte mich dann aber im Laden umso mehr, wenn auch nicht an den Beinen, sondern am Kopf. Zum einen ob der schieren Auswahl an Mittelchen, zum anderen und vor allem aber, weil sanfte Sälbeli nicht der Nordamerikaner Sache sind. Diese konsumieren die Wirkstoffe lieber kräftig.

Da wird mit «200% Strength» und Wirkstoffverdreifachung geworben oder mit der Garantie, jenes Mittel sei fünfmal betäubender als dieses. Ich hab Letzteres mal bei anderer Gelegenheit mit einer Mundspülung ausprobieren dürfen und kann bestätigen, dass die Betäubungsversprechen keine leeren Worte sind. Ich glaube, man hätte nach dem Gurgeln auch einen kieferchirurgischen Eingriff bei mir vornehmen können, ohne dass ich was gemerkt hätte.

Entsprechend hatte ich das Gefühl, eine mit den hier frei verfügbaren Rezepturen eingeriebene Haut würde nicht nur aufhören zu jucken, sondern kurzerhand in Schuppen vom Knochen bröseln.

Wem nun bereits diese Vorstellung wehtut, kriegt derweil bei den fünf Regalreihen an Schmerzmitteln ein grösseres Angebot als sämtliche Bagel-Varianten, und doch kommt einem jedes einzelne davon so vor, als müsste man dafür eigentlich einen Waffenschein haben. Indes braucht man ja hier oft nicht mal für den Kauf einer tatsächlichen Waffe einen solchen Schein und darum fürs medizinische Angebot erst recht nicht.

In der Drogerie gilt also immer nur volle Pulle, und genauso ist es auch im Badezimmer, was alle bestätigen können, die schon mal ein US-Klo betätigt haben. Ob die in den Wasserleitungen einen Düsenjet eingebaut haben? Statt des lauen Wässerchens aus dem Spülkasten – wie bei mir zu Hause – schiesst in den USA das Wasser durchs Porzellan wie aus einem Hochdruckreiniger und mit einem Geräuschpegel, als würde grad eine Rakete starten. Ich kriege dann jedes Mal Angst, dass ich mit meinem Badbesuch gleich das ganze Wohnhaus um den Schlaf bringe.

Dass sich trotzdem niemand beschwert, kann nur daran liegen, dass wohl alle Nachbarn von ihren Mundspülungen noch zu betäubt sind. Hängt halt wohl wirklich alles irgendwie zusammen.

