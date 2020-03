Zypern – Drohne geht mit Hund Gassi Mit einer ungewöhnlichen Idee hält ein Hundebesitzer die Coronavirus-Ausgangssperre ein.

Trotz Ausgangssperre mit dem Hund spazieren gehen: Die Drohne macht es möglich. Vakis Demetriou via Storyful



Auch auf Zypern verordnete die Regierung eine Sperre wegen des Coronavirus. Vakis Demetriou fand eine originelle Möglichkeit, seinen Hund unter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen Gassi zu führen.

In einem von seiner Tochter am 18. März gefilmten Video geht Demetrious Hund Oliver eine Strasse entlang, während er an eine über ihm fliegende Drohne angeleint ist. Oliver scheint der Spaziergang zu gefallen. Demetriou bediente die Drohne von seinem Balkon aus.

( jd )