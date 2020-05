Atelierstipendium Winterthur – Drummer Böckli geht nach Belgrad Der 1991 geborene Musiker Adrian Böckli erhält das Atelierstipendium der Stadt Winterthur für Belgrad. Helmut Dworschak

Der vielseitige Schlagzeuger Adrian Böckli interessiert sich besonders für Musik aus Osteuropa. Bild: Manuel Saltalamacchia

Noch steht die Kultur weitgehend still. Geplant werden muss trotzdem. In der serbischen Hauptstadt Belgrad können seit diesem Jahr zwei Kulturschaffende aus Schweizer Städten wohnen und arbeiten. Nun darf der Winterthurer Schlagzeuger und Komponist Adrian Böckli für vier Monate nach Belgrad, wie die Stadt Winterthur am Mittwoch mitgeteilt hat. Er wird das, sofern sich die Lage bis dahin beruhigt hat, von April bis Juli 2021 tun. Für das Stipendium hatten sich acht Personen aus allen Kultursparten beworben.