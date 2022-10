Kolumne «Lomo» – D’Sagi-Mühli Erst als er zur Tür hinaus war, fiel dem «Landbote»-Kolumnisten auf, dass er nicht richtig verstanden hatte, was sein Auftrag war. Johannes Binotto

Diesmal wollte ich mich nicht schon wieder doof anstellen. sondern beweisen, dass auf mich Verlass ist. Foto: PD

«Und wenn du eh scho i de Stadt bisch, chönntsch nöd bitte au no rasch d’Sagi-Mühli bsorge?» So sagte gestern meine Frau zu mir, und ich nickte abwesend. Ich hatte meine Nase noch in einem Buch und war darum geistig nicht ganz bei der Sache. Erst als ich dann später meine Schuhe anzog, fiel mir ein, dass da doch noch was war, und ich fragte nach, was ich genau besorgen müsse.

«D’Sagi-Mühli» tönte es aus der Stube, mit dem Nachsatz, dass es für den jüngeren Sohn bestimmt sei – «WAS?», rief ich aus der Garderobe, und zurück rief meine Gattin «D’SAGI-MÜHLI». Und da traute ich mich dann nicht mehr nachzufragen. Viel zu oft hab ich Sachen einzukaufen vergessen oder versehentlich das Falsche gekauft und mir damit den Vorwurf eingehandelt, einfach nicht genau zuzuhören.

Diesmal aber wollte ich mich nicht schon wieder so doof anstellen und wollte meiner Familie beweisen, dass auf mich Verlass ist. Als ich aus der Tür trat, nagte aber innerlich trotzdem die Frage an mir, was das wohl sein könnte: eine Säge-Mühle. Was Säge-Mehl ist, das war mir klar, aber eine Säge-Mühle?

War das vielleicht ein besonderes Schleifgerät, mit dem man Sägen wieder scharf kriegt? Oder ein spezielles Mahlwerk, das aus Holz Sägemehl macht? Aber wozu, um Himmels willen, würde mein Sohn denn derart viel Sägemehl benötigen, dass es sich lohnt, eigens einen Apparat zu dessen Herstellung anzuschaffen? Oder ging es um ein Schulprojekt?

Sollte ich nicht besser telefonisch zu Hause rückfragen, ob wir das wirklich brauchen? Aber wie machomässig patriarchal sähe das wohl aus? Da wird der Vater gebeten, eine Säge-Mühle zu bringen, aber dieser findet arrogant, dass es so was nicht braucht, grad so im Stil von «Ich hatte als Kind auch keine Säge-Mühle, und aus mir ist auch was geworden!». Nein, das kam nicht infrage. Wenn eine Säge-Mühle besorgt werden muss, dann würde ich auch eine besorgen, und zwar die beste in der Stadt. Eine schön grosse, solid gearbeitet aus Metall.

Ob es eine solche im Haushaltswarengeschäft gibt, oder sollte ich noch besser gleich in die Grüze rausfahren? Und während ich noch die verschiedenen Optionen abwägte, kam eine SMS von meiner Frau, die wohl sichergehen wollte, dass ich nichts vergesse: «Zah-Gümmeli für die Zahnspange kriegst du in der Apotheke.»

