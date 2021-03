EHC Kloten: Figren zum Playoff-Start – «Du machst alles, was sich positiv auswirken könnte» Klotens Stürmer Robin Figren weiss aus seiner Zeit in Schweden, wie man im Eishockey Meister wird. Und er erzählt, warum er damals auf dem Weg zum Titel jeden Tag eine obdachlose Frau grosszügig unterstützte. Roland Jauch

War vor seiner Zeit in Kloten noch nie mit einem Team Qualifikationssieger: Der Schwede Robin Figren. Foto: Leo Wyden

Manchmal ist es Glück, manchmal vielleicht auch nicht. Nennen wir es einmal speziell. Als Robin Figren im letzten Spiel der Qualifikation das Siegtor zum 4:3 in La Chaux-de-Fonds schoss, hätte das eigentlich der Anlass für eine Feier mit mehreren Teilen sein sollen. Der Flügel erzielte seinen 29. Saisontreffer an einem aussergewöhnlichen Tag. Kloten wurde dank Figrens Goal Qualifikationssieger, und der Schütze feierte an jenem 7. März seinen 33. Geburtstag. Und darüber hinaus hatte er in der Woche zuvor seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. «Ich fühle mich sehr gut mit diesem Entscheid», sagt er.