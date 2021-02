Landluft-Kolumne – Du seist verwünscht! Alte Sagen sind Inspiration für neue Schadenfreude. Nicole Döbeli

Die Landluft weht die Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Im Bichelsee entdeckten Forscher kürzlich Spuren, die auf eine Pfahlbauersiedlung hindeuten. Nicht nur reale Vergangenheit, sondern auch alte Sagen fanden damit den Weg zurück ans Licht. So die Erzählung von einer frommen Witwe, der dort ein Eichenwald gehört haben soll, wo heute der See liegt. Als ihr ein gewalttätiger Nachbar dieses Stück Land entriss, verwünschte es die Witwe, und über Nacht versank der Eichenwald in einem See.

Das gute alte Verwünschen! Heutzutage wird ja nur noch anständig gewünscht: «Frohes neues Lebensjahr», «Gute Besserung», «Eine Lohnerhöhung, weil ich so gute Kolumnen schreibe», Sie wissen schon. Dabei wäre Verwünschen oft angebrachter und mit Sicherheit befriedigender.

Der Mann, der im Zug eine Stunde lang Popcorn isst, damit er keine Maske tragen muss: verwünscht. Beim Aussteigen versinkt er analog zum Eichenwald hüfttief in einer Glungge.

Die Hündelerin, die den Hund immer im Vorgarten der Nachbarn sein Geschäft verrichten lässt und trotz Auflauern hinterm Fenster nie erwischt wird: verwünscht. Der Hund findet unterwegs einen halben Cheeseburger und bekommt zu Hause Durchfall. (Beim Schreiben dieser Kolumne kamen keine Tiere zu Schaden.)

Der vermeintliche Chefkoch, der sämtliche Avocados in der Gemüseauslage eindrückt, «um ihren Reifegrad zu testen». Danke, Armin, die haben jetzt alle braune Stellen. Verwünscht. Armin versalzt die Guacamole fürs erste Date mit Gisela und blamiert sich fürchterlich.

Der Dieb, der überall die Päckli aus den Hauseingängen klaut: verwünscht. In der Kleiderlieferung hat es Bettwanzen.

Diejenige, die schon wieder vergessen hat, Abfallsäcke zu kaufen: Ver… flixt. Das war ja ich.