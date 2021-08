Effretikon schlägt Rafzerfeld 6:1 – Duell der «Neulinge» geht an den Absteiger Effretikon und Rafzerfeld sind neu in der 3.-Liga-Gruppe 4. Die Unterländer wechselten aus der Gruppe 5, die Oberländer kommen herunter von der 2. Liga. Was man merkte. Urs Kindhauser

Mit drei Treffern war Adrian Fahrni der Mann des Spiels. Foto: Enzo Lopardo

6:1 war ein klares Resultat zwischen Effretikon und Rafzerfeld. Unerwartet kam der Sieg nicht für Absteiger Effretikon, der praktisch mit derselben Mannschaft wie in der 2. Liga antreten konnte. Die Unterländer waren ihrerseits in der Gruppe 5 eines der besseren Teams gewesen und durften im Frühling noch auf den Aufstieg hoffen. Doch viele schätzen die Gruppe 4 stärker ein. Rafzerfelds Trainer Roger Hummel gehört nicht dazu. «Die Limmattaler sagen auch, sie spielen in der stärksten Gruppe, ebenso die Schaffhauser. Es ist einfach 3. Liga.»

«Sechs Gegentore haben wir schon lange nicht mehr erhalten. Nicht, dass ich mich erinnern könnte.» Roger Hummel, Trainer Rafzerfeld