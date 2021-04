0:3 im Cup gegen Aarau – Dünn, dünner, FCW Nach einer in jeder Beziehung enttäuschenden Darbietung verlor der FCW seinen Cup-Viertelfinal in Aarau 0:3 (0:2). Er verpasste so seine letzte Chance, die Saison im letzten Viertel gewichtig aufzuwerten. Hansjörg Schifferli

Die Vorentscheidung: Der Aarauer Leon Bergsma (rechts neben dem Pfosten) erzielt das 2:0, obwohl er von Winterthurern umringt ist. Foto: Freshfocus

Eigentlich war schon lange vor Schlusspfiff eines klar: Der FC Aarau würde an diesem kalten April-Abend erstmals seit 2005 die Halbfinals des Schweizer Cups erreichen, und zwar sehr verdient und auch in der Höhe von drei Toren Differenz gerechtfertigt. Um so vieles waren die Aarauer, in der Challenge League einen Rang vor dem FCW klassiert, besser. Unbedeutender war da schon die Frage, ob die Aarauer so gut oder die Winterthurer so schlecht gewesen seien.

FC Aarau – FC Winterthur 3:0 (2:0) Infos einblenden Brügglifeld. – SR Jaccottet. – Tore: 12. Almeida 1:0. 41. Bergsma 2:0. 49. Gashi 3:0. – Aarau: Enzler; Giger, Thiesson, Bergsma, Conus; Rrudhani (72. Spadanuda, 87. Zverotic), Jäckle, Hammerich, Aratore; Gashi (53. Stojilkovic), Almeida (87. Schwegler). – FCW: Marzino; Gantenbein (65. Isik), Baak, Lekaj, Wittwer; Pepsi (46. Omerovic), Arnold (65. Kris); Callà (65. Ltaief), Roberto Alves (46. Ballet), Ramizi; Buess. – Bemerkungen: Aarau ohne Balaj (gesperrt), Peralta, Qollaku, Thaler, Verboom (verletzt) und Schindelholz; Spadanuda mit Schulterverletzung ausgeschieden. – FCW ohne die Torhüter Spiegel und Muci sowie Schüpbach, Roth, Gonçalves, Costinha (verletzt), Di Nucci (krank), Pauli, Emeghara und Rama (nicht im Aufgebot); in der 2. Halbzeit Ballet Linksaussen, Ramizi zentraler Offensivspieler. – Verwarnungen: 30. Arnold (Foul). 35. Thiesson (Foul). 79. Omerovic (?). 92. Lekaj (Foul). – Schüpbach fällt mit einem Bänderriss im linken Knöchel, erlitten am Samstag gegen Chiasso, rund fünf Wochen aus.