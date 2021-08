Umstrittenes Höhentraining – Dünne Luft für Sportler und Kranke Der Nutzen vom Höhentraining soll künftig auch Herzinfarktpatienten und Übergewichtigen zugutekommen. Doch gibt es überhaupt einen Effekt? Anke Fossgreen

Sportler nutzen seit vielen Jahren das Höhentraining, dennoch diskutieren Fachleute, ob tatsächlich die Höhe die Leistung steigert. Foto: Plainpicture/LPF

Mindestens 95 Prozent der Ausdauerathleten – Radfahrerinnen, Triathleten, Marathonläuferinnen – haben vor den Olympischen Spielen in Tokio ein Höhentraining absolviert. Darin sind sich Carsten Lundby, Sportmediziner an der Universität Lillehammer in Norwegen, und Grégoire Millet, Sportwissenschaftler an der Universität Lausanne, einig. Beide Forscher begleiten zudem Profisportler beim Höhentraining und erforschen die wissenschaftlichen Grundlagen.

Damit hört es aber auch schon auf mit der Gemeinsamkeit, denn beide Forscher gehören unterschiedlichen Lagern an, was die Wirkung des Höhentrainings betrifft. Kurz gesagt: Millet ist vom Erfolg des Höhentrainings überzeugt und hat sogar eine eigene Höhentrainings-Methode entwickelt.