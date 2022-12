Adventskalender 2 – Duftende Mandarinli frisch vom Baum Mandarinen gehören zum Advent. Sie sind süss, leuchten schön, verströmen einen feinen Duft – und wecken Erinnerungen. Markus Brupbacher

Zuckersüsse Versuchung: Mandarinen direkt vom Baum am Golf von Neapel. Foto: Markus Brupbacher

Man glaubt beim Aufbrechen einer Mandarine das leise Zischen zu hören. Es ist das ätherische Öl, das die aufgebrochene Schale verströmt. Öffnet jemand eine Mandarine, erinnert mich der Duft an Weihnachten und an meine Kindheit. Einmal durfte ich bei einem italienischen Bauern Mandarinli vom Baum pflücken. Die kleinen, leicht abgeflachten Kugeln leuchteten im glänzend grünen Blättergewirr. Ich fand sie so schön, dass es mich reute, alle Mandarinli zu essen. Also bewahrte ich ein paar in einer Schublade auf – der eines Tages aufsteigende Duft war unerfreulich. Konservieren geht nicht. Nochmals erleben, so letzten Frühling am Golf von Neapel, das geht. In einem Park hingen Mandarinen an einem Baum. «Pflück uns!», schienen sie mir zuzuflüstern. Es war die süsseste Versuchung, da störten die paar … die vielen Kerne nicht. Und die Vertreibung blieb auch aus. Und selbst wenn – der deutsche Dichter Jean Paul sagte: «Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus welchem wir nicht getrieben werden können.»

