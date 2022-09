So spart die Stadt Zürich Strom – Dunkle Strassen, versiegende Brunnen, kühlere Hallenbäder Der Zürcher Stadtrat hat entschieden, mit welchen Massnahmen er Strom sparen will. Im öffentlichen Raum dürfte vor allem der Verzicht auf Beleuchtungen deutlich spürbar sein. Marius Huber

An solchen Orten dürfte es schon bald dunkler werden: Beleuchtete Brücke in Zürich. Archivbild: TA

In der Stadt Zürich wird es diesen Herbst deutlich dunkler als gewohnt. Der Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, die Beleuchtung der Fassaden von öffentlichen Gebäuden schon bald abzuschalten. Dies als Teil eines ganzen Pakets an freiwilligen Sparmassnahmen, die dazu beitragen sollen, in den Stauseen der Elektrizitätswerke Energie für den Winter zurückzuhalten. Das Paket umfasst mehr Massnahmen, als der für die Energie zuständige Vorsteher der industriellen Betriebe, Michael Baumer, vor zwei Wochen im Interview erwogen hat.