Kein perfekter Start: Yann Sommer während dem Testspiel gegen Salzburg. Foto: Keystone

Auf der Website von Inter Mailand wird Yann Sommer inszeniert, wie es ihm gefallen muss. Als Cowboy mit Hut und Gitarre. Fehlt nur noch die Zigarette, um cool zu sein. «Staubige Felder. Sonnenuntergang im Westen», beginnt Sommer seinen Sprechgesang auf Englisch. «Ein Furchtloser testet sich immer, scharfe Augen, lederne Hände, hält die Gefahr in Grenzen.» So geht dieses Stück, das «Die Ballade von der Schlange» heisst. «Come on guys!», sagt Sommer am Ende, «singt mit mir!»