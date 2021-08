EHCW vor Test gegen Dübendorf – Durchgeimpft ins erste Heimspiel Am Freitag bestreitet der EHC Winterthur sein erstes Testspiel vor eigenem Publikum. Gegner ist der EHC Dübendorf, der alte Rivale aus Erstliga-Zeiten. Urs Kindhauser

Der EHCW muss nicht mehr vor leeren Tribünen spielen: Kevin Bozon (rechts) im Match gegen die Ticino Rockets. Foto: Madeleine Schoder

Mit Niederlagen in Sierre (2:6) und in Romanshorn gegen die EVZ Academy (1:5) hat der EHC Winterthur die Testspielserie vor der neuen Saison in der Swiss League begonnen. Die waren erklärbar: die erste mit der Klasse des Gegners und dem Umstand, dass dieser schon länger auf dem Eis war, die zweite schlicht mit den müden Beinen, die die Winterthurer als Folge des Trainingslagers am Bodensee hatten. Überhaupt ist die grosse Frage: Reicht die Zeit bis zum Saisonstart am 10. September, um die ziemlich neu zusammengestellte Mannschaft genügend einzuspielen? Vor einem Jahr war der nach hinten verschobene Beginn der Meisterschaft hilfreich.