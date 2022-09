Kolumne Lomo – Duschen in New York Aufschrauben oder Hebel hochdrücken – das waren die Arten, die ich kannte, wie man einen Wasserhahn dazu bringt, seinem Namen gerecht zu werden. Johannes Binotto

Hätte der liebe Gott im Garten Eden Duschen installiert, hätten Adam und Eva bestimmt auch ohne Bedienungsanleitung gewusst, was zu tun ist. Archivfoto: PD

Wie Dinge funktionieren, weiss man oft erst dann, wenn sie nicht funktionieren. Das ist umso eindrücklicher, wenn es sich um etwas handelt, von dem man schon gar nicht mehr weiss, dass man mal hat lernen müssen, wie es funktioniert.

Nehmen wir zum Beispiel den Wasserhahn. Aufschrauben oder Hebel hochdrücken – das waren die beiden Arten, die ich kannte, wie man einen Wasserhahn dazu bringt, seinem Namen gerecht zu werden, und ich konnte mir nicht mal vorstellen, dass es noch andere Arten geben könnte. Ich hielt die mir seit Kindheit vertraute Wasserhahnhandhabung sozusagen für einen universellen Naturzustand, den man genauso wenig lernen muss wie die Erfahrung, dass die Sonne hell ist und die Nacht dunkel.

Hätte der liebe Gott im Garten Eden Sanitäranlagen installieren lassen, dann hätten Adam und Eva bestimmt auch ohne jeglichen göttlichen Beistand und ohne Bedienungsanleitung gewusst, was zu tun ist. So dachte ich.

Bis letzten Freitag. Da stand ich nämlich in einer Dusche in New York und wusste nicht, wie man das Wasser zum Laufen bringt. Das aus der Wand ragende Metall hatte keine mir vertraute Form und war in einer Art gebogen, die mich ratlos zurückliess.

Sollte ich extra die Wohnungsbesitzerin rufen, die mich als Airbnb-Gast in ihrem Apartment wohnen liess? Wie peinlich wäre das denn? Aber einfach die ganze Zeit ungewaschen vor mich hin zu müffeln, wäre ja noch viel peinlicher. Wie gut also, dass sich in der Tasche meiner über die Kommode gelegten Hose auch noch mein Smartphone befand, so konnte ich nämlich im Netz nach Filmchen suchen, die mir erklären würden, wie man amerikanische Duschbrausen bedient.

Nur war leider das so gefundene Filmmaterial eher auf die duschenden Körper und weniger auf die Armaturen fokussiert, und so stand ich dann doch recht lange füdliblutt und Stirne runzelnd in der Wanne, bis ich nach viel vorsichtigem Probieren schliesslich doch noch herausfand, wie man in den USA nass wird.

Wie man es indes schafft, dass dabei nicht nur eiskaltes, sondern auch warmes Wasser aus dem Duschkopf strömt, war damit freilich noch nicht geklärt. Aber diesen Lernprozess spare ich mir für ein anderes Mal auf und praktiziere bis dahin die Körperhygiene auch als Kneippkur.

Fehler gefunden?Jetzt melden.